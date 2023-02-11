عالم أزهري لـ«ماما دوت أم»: الإنفاق واجب على الرجل وفقا لنصوص الدين

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، إن العلاقة الزوجية يجب أن تخلو من العنصرية والتمييز، والإنفاق واجب على الراجل بالقوامة وهو ما نص عليه الدين بشكل صريح في العديد من الآيات والأحاديث، متابعا «لا يجوز شرعا أن يقول لزوجته أن تعمل بالإجبار فهو ليس واجبا عليها وان شاركت كان خيرا منها، ويجب أن يرحم زوجته فالذي لا يرحم زوجته يكون بعيدا عن هدى النبي».

الحياة الزوجية

أوضح «عاشور» خلال استضافته ببرنامج «ماما دوت أم» الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، على فضائية «DMC»، أن الحياة الزوجية يجب أن لا تتضمن أي نوع من أنواع الإجبار، وفي حالة المساعدة من الزوجة تكون بعد أن تشعر أنه في حاجة مالية، دون أي شروط، ولا يجب أن لا نختزل العلاقة الإنسانية في الحقوق، خاصة في الزواج.

الديار المصرية

وأشار المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية، ان الزوجة لها حق النقاش مع زوجها من اجل الوصول للهدف والمصلحة، ويجب أن يتحدث الزوج مع زوجته منعا لحدوث الخرس الزوجي.