تطهير 140 ألف «شنيشة» و«مطبق» في الإسكندرية استعدادا للأمطار

أكد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار أعمال التطهير لأكثر من 140 ألف «شنيشة» و«مطبق» لرفع العبء عن الشبكات، استعدادا للأمطار، وكذلك خفض مناسيب البيارات، والتأكد من جاهزية جميع محطات الرفع والمعالجة لاستيعاب أكبر قدر من مياه الأمطار الواردة إليها.

الوقوف على الحالة الفنية للخطوط والمجمعات بالشبكة

وأشار «نافع»، في تصريحات صحفية، إلى بدء خطة أعمال تصوير خطوط المجمعات بالسيارة التلفزيونية وإدارة الغطس بمنطقة منتزه أول، للوقوف على حالة المجمعات والخطوط بالمنطقة، لافتا إلى أهمية الوقوف على الحالة الفنية للخطوط والمجمعات بالشبكة، لوضعها بخطة الإحلال والتجديد، والعمل على حل أي مشاكل تظهر بها على الفور، تفاديا لأي معوقات أثناء سقوط الأمطار.

تسجيل جميع مكونات الشبكة بحالاتها الفنية

وقال «نافع»، إن الشركة تعمل بشكل مرحلي على جميع محطاتها وشبكاتها، طبقا للحالة الفنية لمكونات المنظومة، إذ يتم تسجيل جميع مكونات الشبكة بحالاتها الفنية وتحليل مدي استيعابها لمياه الصرف الصحي والأمطار والمناطق التي قد تتعرض لطفوحات أو تراكمات، ومن ثم الاستعانة بسيارات ومعدات الشركة للإسراع في أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار، والعمل على إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على الإسكندرية.

تطهير الشنايش والشبكة والمحطات على مدار اليوم

وأشار رئيس الشركة إلى أن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف على مدار اليوم، طبقاً لخطة التطهير الدورية، حيث يتم تكثيف الأعمال أثناء الأمطار وبعد النوات، للتخلص من المخلفات التي تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش مما يؤدي إلي إعاقة سريان المياه في بعض المناطق، إضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي في المناطق غير المرصوفة وتتطلب جهدا مضاعفا لتطهير المطابق.

الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية

وأكد «نافع»، حرص الشركة الدائم لتحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية، وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، موجها العاملين وفرق الطوارئ بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العمل.

وأكد رئيس الشركة، استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن «175» طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، لافتا إلى أنه في حال وجود أي تجمعات أو شكاوي الاتصال برقم الخط الساخن «175» أو علي رقم «01201175175»، أو التواصل من خلال صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».