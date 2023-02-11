العثور على حيتان نافقة بشواطئ قبرص بسبب زلزال تركيا.. ما العلاقة؟

العديد من النتائج السلبية خلفها زلزال تركيا، الذي وصلت قوته لـ7.7 درجة على مقياس ريختر، وتخطت عدد الهزات الأرضية المصاحبة له لأكثر من 1000 هزة، تنوعت بين سقوط المنازل وتشرد الأهالي وسقوط ضحايا ومصابين، إلى تلف الأراضي الزراعية، ووصل الأمر إلى نفوق الحيتان أيضًا، ففي شواطئ شمال قبرص، جرفت المياه عددًا من الحيتان النافقة.

وبحسب إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص، نفقت 6 حيتان من الحيتان المنقارية، عُثر عليها أمس الجمعة، نافقة على ساحل قبرص الشمالي، وعثر أيضًا، على 3 حيتان نافقة يوم الخميس الماضي، ويرجح أنها نفقت بفعل زلزال تركيا، بحسب «سكاي نيوز».

9 حيتان نفقت بسبب الزلزال

تمت إعادة 3 حيتان نافقة الخميس الماضي إلى البحر، بحسب إدارة بحوث مزارع الأسماك، وتختلف الحيتان التي عثر عليها الخميس، عن حيتان أمس.

أوضحت يانيس إيوانو، عضو بإدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية، أن هذه الحيوانات تمتلك نظامًا لتحديد المواقع، عن طريق استخدام صدى الصوت، كما تتأثر بالضوضاء البحرية.

خبير بيئي: أثر الزلازل على الحيتان كبير

تؤكد الدكتورة رشا عبد العزيز، الخبير البيئي لـ«الوطن»، إن الزلازل والهزات الأرضية العالية تدمر سلاسل الغذاء الخاصة بالحيتان في قاع البحر، وتسبب نقص الغذاء، وهو يضر الثدييات عامة، وليس الحيتان فقط.

وهناك بعض الحيتان شديدة الحساسية للسمع، ونتيجة للتلوث الضوضائي الذي تسببه الزلازل، يؤدي إلى نفوقها، خاصة حيتان «العنبر» الأكثر حساسية للتلوث السمعي.

زلزال تركيا المدمر

شعر سكان قبرص، بالزلزال العنيف الذي ضرب تركيا الاثنين الماضي وخلف آلاف الضحايا، وصباح اليوم، وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أنّ عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665، بينما 93 ألفًا من المتضريين من الزلزال تم إجلاؤهم، وشارك 166 ألفَا في جهود الإنقاذ والإغاثة ومساعدة المتضررين وإخراج المصابين والضحايا من تحت الأنقاض.