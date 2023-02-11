أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات الآن.. غطاء سحابي كثيف ورياح

ضربت أمطار غزيرة 3 مناطق متفرقة في عدة محافظات، صباح اليوم السبت، فيما يظهر غطاء سحابي كثيف من السحب الممطرة على مناطق السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ويمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري مصحوب بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنّه من المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى خلال المساء، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة.

أمطار غزيرة تضرب 3 محافظات

وضربت أمطار غزيرة محافظة بورسعيد، ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ومنطقة الضبعة، وذلك خلال الصباح الباكر اليوم السبت، وفيما يخص درجات الحرارة في مصر اليوم السبت، فإنّها جاءت كالتالي وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

جنوب الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية: تسجل درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 12.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 6.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

الطقس اليوم مباشر

وفيما يخص حالة الطقس اليوم مباشر في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، فإنّها جاءت كالتالي وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس اليوم في القاهرة الآن: يسود طقس غائم جزئيًا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة مساءً قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة، وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، بينما تكون سرعة الرياح معتدلة.

الطقس اليوم في جنوب الوجه البحري: يسود طقس غائم جزئيًا، وسط تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%، وتكون حركة الرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: تشهد طقسًا غائم جزئيًا، وأمطار متوسطة قد تغزر على مناطق من مطروح، والإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50%، بينما تنشط حركة الرياح وتبلغ سرعتها 30 كم/س.

السواحل الشمالية الشرقية: يسود طقس غائم جزئيًا، وتشهد سقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبًا، بينما تكون حركة الرياح معتدلة.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشاط في حركة الرياح، بينما يسود طقس مشمس، فيما تكون حركة الرياح معتدلة على شمال وجنوب الصعيد، حيث يسود طقس غائم جزئيًا على محافظات شمال الصعيد، ومشمس على محافظات جنوب الصعيد.