كفر الشيخ تستعد لافتتاح 8 معارض «أهلا رمضان» بتخفيضات 30% على السلع

كشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أنه جاري التجهيز لافتتاح 8 معارض «أهلا رمضان»، في باقي المدن والمراكز بالمحافظة، ومن بينها مراكز فوه، ومطوبس، والرياض، بهدف توفير السلع الغذائية، والأسماك، واللحوم، والزيوت، وجميع ما تحتاجه الأسرة في كفر الشيخ، بتخفيضات تصل لـ30%، بالإضافة إلى إقامة عددًا من الشوادر داخل الأحياء الكبرى بالمدن.

معارض أهلا رمضان تخدم قطاع كبير من المواطنين

وأشار حاتم عبدالغفار في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه تم افتتاح 9 معارض «أهلا رمضان»، وجاري التجهيز لـ 8 معارض أخرى كما سبق ذكره، لافتاً إلى أن المعارض التي جرى افتتاحها في مدينة بلطيم، وسيدي غازي، وسيدي سالم، ومدينة كفر الشيخ، تخدم ما يقارب من 55% من سكان المحافظة.

العمل على محاربة الغلاء

وأوضح أن توجهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لافتتاح مزيد من معارض «أهلا رمضان»، تهدف إلي محاربة الغلاء ومنع الاحتكار للسلع من قبل بعض التجار، تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير جميع السلع واللحوم، بأسعار مخفضة، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.