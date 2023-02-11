الأمن العام: القبض على 23 متهما بالاتجار في السلاح خلال حملة بأسيوط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (25) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية - 5 بنادق خرطوش - 6 فرد محلى – 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 23 متهم " لعدد 8 منهم معلومات جنائية").ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.

ضبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (469) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.