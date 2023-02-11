رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الأمن العام: القبض على 23 متهما بالاتجار في السلاح خلال حملة بأسيوط

كتب:

محمد بركات
11:52 ص | السبت 11 فبراير 2023
وزارة الداخلية- صورة ارشيفية

وزارة الداخلية- صورة ارشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط ..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (25) قطعة سلاح نارى عبارة عن (12 بندقية آلية - 5 بنادق خرطوش - 6 فرد محلى – 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 23 متهم " لعدد 8 منهم معلومات جنائية").ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.

ضبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (469) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.

اقرأ المزيد:

ضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية في أسيوط بسبب خلافات أسرية

ضبط مواد مخدرة وسلاح أبيض بحوزة عاطل في كفر الشيخ

حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية تقدر بأكثر من مليون جنيه بالشرقية.. اعرف العقوبة

«الداخلية»: ضبط شخصين بحوزتهما 164 طربة لمخدر الحشيش في مطروح

ضبط 21 قضية اتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

ضبط 7 أشخاص بتهمة سرقة محل مصوغات في المنيا
بقلم محمد بركات