أحمد الشامي ينشر البوستر الدعائي لمسلسل «الأصلي».. يبدأ عرضه غدا

طرح الفنان أحمد الشامي، البوستر الدعائي لمسلسل «الأصلي» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تنطلق أولى حلقاته بداية من يوم غد الأحد، على قناة «dmc»، وتجسد من خلاله ريهام عد الغفور شخصية «فاطمة الأصلي» التي تحاول الحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على شقيقاتها الأربعة فايزة وفريال وفريدة وفاروق، فتتحول المحبة بينهم إلى عداء وكراهية.

أبطال مسلسل «الأصلي»

مسلسل «الأصلي» بطولة ريهام عبد الغفور، أحمد الشامي، منال سلامة، إيناس كامل، إسلام جمال، إيهاب فهمي، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج تامر مرتضى.

أحمد الشامي يظهر في رمضان 2023 بمسلسل «جميلة»

ويشارك أحمد الشامي، في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، من خلال مسلسل «جميلة»، ويقوم حاليًا بتصوير مشاهده، بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، هاني عادل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.