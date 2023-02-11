«التشكيليين»: عروض المتحف الكبير خطة ذكية لتسويق الافتتاح الرسمي

أشادت الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، بالافتتاح التدريجي والمبدئي للمتحف الكبير، والذي تضمن إقامة معارض فنية وفعاليات موسيقية وغنائية استعدادا للافتتاح الرسمي، مؤكدة أنها طريقة ذكية للتسويق والتشويق للحدث الضخم.

وتابعت «القباني»، عبر صفحتها الخاصة بموقع «فيسبوك»، قائلة: «مبروك هذا الحدث المهم في المتحف الكبير، تجربة الافتتاح المبدئي للمتحف الكبير بعروض فنية وموسيقية، وخطة افتتاح تدريجية ناجحة لمعرفة كل التفاصيل واختبار ومراجعة كل شيء استعدادا للافتتاح الرسمي، وكذلك طريقة ذكية للتسويق والتشويق للمتحف الكبير، تحيه شكر وتقدير واحترام لإدارة المتحف الكبير».

موقع المتحف الكبير

وتابعت: «اختير موقع إنشاء المتحف الكبير بالقرب من أهرام الجيزة، ليقام على مساحة 117 فدانا، تحية للقائمين عليه، وعلى إقامة معرض كل عام في حضن المتحف الكبير الحضارة المصريه القديمة لربط الفن التشكيلي القديم بالحديث».

معرض «فن القاهرة»

ويقام في المتحف المصري الكبير النسخة الرابعة من معرض «فن القاهرة»، من 11 إلى 14 فبراير، ويتضمن أعمال فنانين من جميع أنحاء مصر ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشات ونشاطات فنية مختلفة.

ويبلغ عدد الفنانين المشاركين في هذا المعرض ما يزيد على 100 فنان وفنانة من مصر والمنطقة العربية، يمثلون 25 صالة عرض، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين هذا العام نحو 12 ألف زائر.