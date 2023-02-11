مدير «الصحة العالمية» من سوريا: أحضرنا 35 طن مساعدات طبية لضحايا الزلزال

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن طائرة ثانية ستصل إلى سوريا خلال اليومين القادمين، تحمل نحو 35 طنا من المعدات والأجهزة الطبية.

ووصل جيبريسوس، وقت سابق من اليوم السبت، إلى مدينة حلب المنكوبة، جراء زلزال سوريا، إذ قال من مطار حلب الدولي، إن «الصحة العالمية»، أحضرت 35 طنا من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء زلزال سوريا، بحسب «العربية».

مدير الصحة العالمية يزور مستشفيات حلب

كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، قد أكدت أن جيبريسوس، يستعد لجولة مع وزير الصحة السوري حسن الغباش، ومحافظ حلب، على بعض المستشفيات ومراكز الإيواء بالمدينة.

وقال الغباش، إن زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مهمة للاطلاع على الأضرار الناجمة عن زلزال سوريا، والنقص الموجود بشكل فعلي في المعدات الطبية والأدوية بالمسنتشفيات.

كارثة الزلزال المدمر الأسوأ منذ قرن

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة، أعربت عن أملها وصول المساعدات للمناطق المنكوبة، لافتة إلى أن «الأمر لم يتضح بعد».

وأضافت الأمم المتحدة، أن المنظمة تعتزم توجيه مناشدة قريبا، لعملية مساعدات تستمر 3 أشهر في سوريا وتركيا، مشيرة إلى أن كارثة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا هي الأسوأ منذ قرن.