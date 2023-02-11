«المواد الغذائية»: استقرار أسعار منتجات الألبان وانخفاض الدقيق والسكر

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الجبن ومنتجات الالبان والمواد الغذائية تشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال هذه الفترة، ولا توجد أي زيادات، إذ أن سعر الجبنة البيضاء يتراوح سعرها من 80 إلى 100 جنيه، ويتراوح سعر الجبنه التركي من 120 إلى 160 جنيها، ويتراوح سعر كليو اللبن الجاموس مابين 16 إلى 22 جنيها.

«المنوفي»: توافر الجبن ومنتجات الألبان بالأسواق

وأشار المنوفي في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، إلى أن هناك كميات جيدة من الجبن ومنتجات الألبان متوفرة بالأسواق، كما أنه لا يوجد أي نقص في المنتجات الغذائية الأخرى كالدقيق والسكر والأرز، فـ سعر السكر انخفض من 19 جنيها إلى 16 جنيها، كما أن سعر الدقيق انخفض من 20 جنيها إلى 18 جنيها.

كميات جيدة من الأغذية المعروضة

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن السوق المصري توجد به كميات كثيرة من المواد الغذائية معروضة بالأسواق مما يجعل الأسعار تستقر لفترة أطول.

وبين المنوفي أن دخول شركة سايلو فود للسوق، جاء في وقت مهم وسيعمل على توفير المنتجات بصورة أكبر، مما سيجعل هناك توازن بين العرض والطلب، كما أن ذلك يؤدي إلى خفض أسعار الألبان والمنتجات الغذائية بالأسواق، لافتاً إلى أنه من المتوقع استقرار أسعار المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة نتيجة حالة الركود التي تشهدها الأسواق.