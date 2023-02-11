تفاؤل في سوق العطور بعيد الحب.. وتجار: عروض لإنعاش المبيعات

تشهد محلات العطور الفترة الحالية اهتماما واقبالا من الكثيرين للاطلاع على الأنواع والأسعار والشراء، حيث تفصلنا عدة أيام عن الاحتفال بعيد الحب في 14 فبراير الجاري.

إقبال على شراء العطور تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة وسط البلد، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن إقبال المواطنين على شراء العطور بجميع أنواعها مستمر طوال العام، ولكنه يزداد الفترة مع اقتراب الاحتفال بعيد الحب.

وقال أحمد إبراهيم، أحد أصحاب محلات العطور، إن الأسعار تتحدد وفقا للنوع وحجم الزجاجة والمحل الذي يقوم المواطن بالتجول والشراء منه، حيث تختلف أسعار العطور ذات العلامات التجارية الشهيرة عن أسعار العطور التي تعد مخصوصا للزبائن أو التي تباع في المحلات التقليدية.

وأضاف أن محلات العطور تشهد إقبالا خلال الفترة الحالية من جانب المواطنين، حيث يأتون للاطلاع على الأنواع المتوفرة داخل المحل ومعرفة الأسعار وفقا للنوع وحجم الزجاجة الذي تم اختياره، لافتا إلى أن الزبائن من كل الفئات والأعمار.

عروض على العطور بمناسبة الفلانتين

ومن جهته، قال أحمد رضوان أحد تجار ومستوردي العطور لـ«الوطن» إن هناك العديد من المواطنين يفضلون شراء العطور من أسواق الجملة لأنه من المتعارف عليه أن أسعارها تكون مخفضة عن أسعار محلات العطور الأخرى، فضلا عن أن هناك العديد من التجار يطرحون في الفترة الحالية بمناسبة عيد الحب عروضا على زجاجات العطور ذات العلامة التجارية الشهيرة.

وأوضح أن سعر الجرام الخام يبدا من جنيهين إلى أكثر وفقا لكل نوع، بينما تتراوح أسعار الكحول الذي يستخدم في تخفيف زيت العطر بين الـ15 و الـ100 جنيه للتر.