«الصحة» توضح أعراض الاضطراب النفسي عند الأطفال تزامنا مع بدء التيرم الثاني

يحرص الأهالي على توفير أسباب الصحة البدنية لأطفالهم، مع بداية الفصل الدراسي الثاني ابتداء من اليوم 11 فبراير، وغدا 12 فبراير 2023، وفقاً للخريطة الزمنية العام الدراسي الحالي المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكن ماذا عن الصحة النفسية وكيف تعرف الأسرة أن لديها طفلا يعاني من اضطرابات نفسية خاصة في السن الصغيرة؟

أعراض الاضطراب النفسي عند الأطفال

يجيب على هذا السؤال أحد كُتيبات الأمانة العامة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، الصادرة عن وزارة الصحة، بغرض التوعية، معرفا الاضطراب النفسي بأنه اضطراب في المشاعر أو الأفكار أو السلوكيات أو فيها جميعا.

وأوضح: فربما يظهر اضطراب في مزاج الطفل فيصبح حزينا معظم الوقت مثلا، ومنطويا، أو قد يصبح عصبيا ومتوترا، كذلك اضطرابات النوم والأكل من العلامات المهمة، وقد يصبح الطفل خائفا بشكل غير معتاد أو عاد ليبلل سريره بعد أن كان يستيقظ لدخول الحمام وحده.

أو صار يتجنب أشخاصا أو مواقفا بعينها لم يكن يتجنبهم من قبل، كما قد يظهر الاضطراب النفسي في صورة عضوية كصداع مزمن وأو آلام في الجسم.

ولكي نعتبر ذلك اضطرابا نفسيا يجب أن يكون هناك تدهور وظيفي (الأداء الدراسي أو طريقة اللعب للأطفال الأصغر)، أو تدهور اجتماعي (في طريقة تعامله مع والديه وإخوته وأصدقائه) وتكون الأعراض موجودة لفترة من الزمن، في كل الأماكن (ليس في البيت فقط أو المدرسة فقط).