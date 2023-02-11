مدير «مكافحة الإدمان» لـ إيمان الحصري: كل مراكز العلاج الجديدة نبنيها بسواعد المتعافين

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ مصر من الدول القليلة جدا التي توفر خدمات علاج الإدمان بشكل مجاني وسري، إذ أن لديها 28 مركزا علاجيا، تقدم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى وفقا للمعايير الدولية، محذرا من المخدرات التخليقية، حيث أوضح أن نحوا من ربع مرضى الإدمان، يعانون من مشكلات مع المخدرات التخليقية مثل الفودو والاستروكس والشادو.

وأضاف «عثمان» خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc: «لدينا خط ساخن على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع، ونقدم المشورة والعلاج والدمج المجتمعي ورقمه 16023، ونعتبره بوابة نجاة للكثير من مرضى الإدمان، استقبلنا 160 ألف مريض إدمان في العام الماضي، وتردد علينا في يناير الماضي 14 ألف حالة، وهو ما يؤكد أننا استطعنا بناء الثقة مع مرضى الإدمان».

وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: «نوفر قروضا لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين، وكل مراكزنا العلاجية الجديدة تتم بسواعد المتعافين من الإدمان بعد تدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل، وهو ما يساعد في تأجيل إمكانية واحتمالات الانتكاسة لمريض الإدمان، إذ أننا نرتقي بجودة الحياة للمتعافي من الإدمان ونضعه في أول سلم الدمج المجتمعي».

وأكد: «لا نقدم العلاج قسريا، لكن المريض يجب أن يكون مصرا على العلاج من الإدمان، هذا الأمر يسهل علينا 50% من الرحلة، حيث نبدأ بالعلاج الطبي من خلال سحب المخدر من الجسم، والتأهيل النفسي والتأهيل السلوكي».