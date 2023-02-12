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ثاني أطول طائر على وجه الأرض يهرب من محبسه ويثير ضجة «فيديو»

كتب:

محمد عزالدين
04:35 ص | الأحد 12 فبراير 2023
الطائر

الطائر

عادت أنثى طائر أليف إلى السيطرة، بعدما تسبب هروبها في إثارة ضجة جنوبي بوسطن بولاية ماساشوستس الأميركية، إثر فرارها من المحبس الذي تعيش به.

ثاني أطول طائر على وجه الأرض

الطائر الهارب هو «الإيمو» ثاني أطول طائر على وجه الأرض بعد النعام، وموطنه الأصلي في أستراليا، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وأفادت قناة «دبليو سي بي في» أن الطائر الذي لا يطير هرب مساء الخميس في إيست بريدجووتر، مما دفع الشرطة إلى تنفيذ عملية مطاردة في المنطقة.

قفز الإيمو فوق سياج

وقال مالك الطائر لي فلاهيرتي لمحطة تليفزيونية إن حيوانا بريا تسبب على الأرجح في قفز الإيمو فوق سياج ارتفاعه 6 أقدام (مترين) والهرب.

وسيطر فلاهيرتي والشرطة وأحد المارة على الطائر، المسمى مالوري، في نهاية الأمر في موقف للسيارات.

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