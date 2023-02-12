ثاني أطول طائر على وجه الأرض يهرب من محبسه ويثير ضجة «فيديو»

عادت أنثى طائر أليف إلى السيطرة، بعدما تسبب هروبها في إثارة ضجة جنوبي بوسطن بولاية ماساشوستس الأميركية، إثر فرارها من المحبس الذي تعيش به.

A pet emu that managed to escape from its home took to sightseeing throughout Brockton Thursday night.https://t.co/mbWEHhEjOZ pic.twitter.com/lxtcgFTbKA — Boston 25 News (@boston25) February 10, 2023

ثاني أطول طائر على وجه الأرض

الطائر الهارب هو «الإيمو» ثاني أطول طائر على وجه الأرض بعد النعام، وموطنه الأصلي في أستراليا، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وأفادت قناة «دبليو سي بي في» أن الطائر الذي لا يطير هرب مساء الخميس في إيست بريدجووتر، مما دفع الشرطة إلى تنفيذ عملية مطاردة في المنطقة.

An emu was running around Brockton Thursday night. The fightless bird, usually found in Australia, is back with its owner @NBC10Boston pic.twitter.com/wMklUPUukt — Malcolm Johnson NBC10 Boston (@MalNBCBoston) February 10, 2023

قفز الإيمو فوق سياج

وقال مالك الطائر لي فلاهيرتي لمحطة تليفزيونية إن حيوانا بريا تسبب على الأرجح في قفز الإيمو فوق سياج ارتفاعه 6 أقدام (مترين) والهرب.

وسيطر فلاهيرتي والشرطة وأحد المارة على الطائر، المسمى مالوري، في نهاية الأمر في موقف للسيارات.