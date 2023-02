ثاني أطول طائر على وجه الأرض يهرب من محبسه ويثير ضجة «فيديو»

عادت أنثى طائر أليف إلى السيطرة، بعدما تسبب هروبها في إثارة ضجة جنوبي بوسطن بولاية ماساشوستس الأميركية، إثر فرارها من المحبس الذي تعيش به.

A pet emu that managed to escape from its home took to sightseeing throughout Brockton Thursday night. https://t.co/mbWEHhEjOZ pic.twitter.com/lxtcgFTbKA

الطائر الهارب هو «الإيمو» ثاني أطول طائر على وجه الأرض بعد النعام، وموطنه الأصلي في أستراليا، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وأفادت قناة «دبليو سي بي في» أن الطائر الذي لا يطير هرب مساء الخميس في إيست بريدجووتر، مما دفع الشرطة إلى تنفيذ عملية مطاردة في المنطقة.

An emu was running around Brockton Thursday night. The fightless bird, usually found in Australia, is back with its owner @NBC10Boston pic.twitter.com/wMklUPUukt