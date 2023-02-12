انتظام الدراسة مع انطلاق التيرم الثاني بالمحافظات.. «رجعوا التلامذة»

شهدت المدارس انتظام الدراسة في أول أيام التيرم الثاني بالمحافظات، وذلك دون وجود أزمات أو شكاوى، فيما بدأ عدد من وكلاء وزارة التربية والتعليم جولاتهم الصباحية على المدارس للاطمئنان على سير الحركة التعليمية.

عودة الدراسة التيرم الثاني بالمحافظات

وفي الإسماعيلية انتظمت العملية التعليمية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط إقبال الطلاب على المدارس بعد عودة الدراسة التيرم الثاني بالمحافظات المختلفة.

وبحسب بيان غرفة الطوارئ في مديرية التربية والتعليم، فإنه لم يتم رصد أي شكوى بعد عودة الدراسة اليوم، فيما تفقد الدكتور محمد بحيري بعض المدارس في المدينة والمراكز لمتابعة انتظام الدراسة.

تسليم الكتب في أول أسبوع

وفي محافظة الغربية انتظمت العملية التعليمية عقب عودة الدراسة في التيرم الثاني في جميع مدارس المحافظة، خلال يومها الأول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه وجه بسرعة تسليم الكتب لجميع الطلاب في الأسبوع الأول من الدراسة.

وأكد «ناصر» على أنه تم التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في المدارس وحظر استخدام العقاب البدني، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، بالإضافة إلى الاهتمام بتسجيل الغياب لجميع الطلاب خلال النصف الثاني من العام الدراسي.

انتظام 2141 مدرسة بقنا

وفي قنا انتظمت العملية التعليمية اليوم الأحد، مع عودة الدراسة خلال التيرم الثاني في المحافظات بجميع المدارس، حيث انتظم 854 ألفا و100 طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية، بدءا من مرحلة رياض الأطفال وصولا إلى المرحلة الثانوية.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطلاب موزعين على 2141 مدرسة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، حيث تم تسليم جميع الكتب للإدارات التعليمية وتم توزيعها على المدارس لتوزيعها على الطلاب.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة والمعلمين بنظام التطوع لسد العجز، لحين تسكين نصيب محافظة قنا من المعلمين في مسابقة 30 ألف معلم.

تفعيل الغياب الإلكتروني بالبحر الأحمر

وفي البحر الأحمر شهدت العملية التعليمية انتظام اليوم الأول بالتزامن مع عودة الدراسة التيرم الثاني بالمحافظات المختلفة، وسط متابعة قيادات التعليم في المحافظة.

وقال الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم، إنه تم تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب واتخاذ الإجراءات العقابية للغياب وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة للعمل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال تطهير ونظافة المدارس والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير طبيب لكل مدرسة بالتنسيق مع صحة البحر الأحمر الأحمر، لاستقبال الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني.