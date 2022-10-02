مدارس القاهرة تستقبل 2.5 مليون طالب.. وتشديدات على منع الضرب

بدأت محافظة القاهرة اليوم ، العام الدراسى الجديد لإستقبال 2.5 مليون طالب وطالبة فى مختلف مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى فى 5660 مدرسة وتضم 59 ألف و713 فصل دراسى لإستيعاب الطلاب، وأجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة لتفقد عدد من مدارس العاصمة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد ، ومن المقرر قيام محافظ القاهرة بزيارة مدرسة الشهيد رامي الجنجيهي بشارع يوسف عباس خلف مسرح مدينة نصر، وبعدها يتوجه إلى مدرسة طه همام الرسمية لغات فى مساكن الكندى صقر قريش .

استعدادات القاهرة للعام الدراسى

ومن أبرز استعدادات محافظة القاهرة وتوجيهات اللواء خالد عبد العال وفق تقرير صادر عن المحافظة لإستقبال العام الدراسى فى 5660 مدرسة تضم 59713 فصل لاستيعاب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وابتدائى واعدادى وثانوى ما يلى،

- التنسيق بين الأحياء وهيئة النظافة لإزالة أى تراكمات أولا بأول وتطهير محيط المدارس

- استمرار أعمال النظافة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات وزيادة المساحات الخضراء

- صيانة أعمدة الإنارة وغلق أى فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم بروز أى أسلاك كهربائية خارج الأعمدة أو على الارض.

-حسن معاملة الطلاب ومنع استخدام الضرب نهائياً بالمدارس و استدعاء أولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز .

- عدم حرمان أىطالب من الانتظام فى الدراسة بسبب المصروفات الدراسية

- توفير الكتب المدرسية لكل المراحل والتأكد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى .

- التشديد على القيادات ومديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى على مدار اليوم الدراسى .

منع الإشغالات والباعة

- استمرار التوعية واتباع اجراءات الوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس

- العمل على استمرار رفع الإشغالات و منع وجود الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس

- تطهير خزانات المياه أعلى مدارس القاهرة من أجل سلامة التلاميذ .