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ضبط 3 أشخاص بتهمة تقليد المشغولات الذهبية وترويجها في المعادي

كتب:

محمد بركات
12:22 م | الأحد 12 فبراير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت  معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى الفتيات) بعرض قرط ذهبى "مقلد" للبيع بأحد محال بيع المصوغات الذهبية الكائن بدائرة القسم.

على الفور تم الإنتقال والفحص وأمكن ضبطها وتبين أنها ( فتاة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وبمناقشتها قررت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد المشغولات الذهبية بمشاركة (شخصان آخران "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة القاهرة) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (عدد 7 فواتير "بقصد إستخدامها فى عمل فواتير للمشغولات الذهبية المُقلدة"- مبلغ مالى) .

 بمواجهتهما أيدا أقوال المتهمة الأولى وإعترفا بحيازتهما للفواتير بغرض إستخدامها فى عمل فواتير للمشغولات الذهبية المُقلدة والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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