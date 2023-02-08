حبس مدير مطبعة لتزوير 150 ألف بطاقة ضمان هاتف محمول في عين شمس

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بتزوير 150 ألف بطاقة ضمان هاتف محمول بعين شمس، 4 أيام علي ذمة التحقيق، ووجهت إليه تهمة النصب والتزوير، وطالبت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل البلاغ لوصول إخطار لقسم شرطة عين شمس، بإدارة شخص المطبعة بدون ترخيص، وطباعة استيكر لإحدى الشركات لضمان أجهزة المحمول، بدون تفويض.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن عدد المضبوطات المطبوعة 150 ألف استيكر ضمان خاص لإحدى شركات الهواتف، وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائه، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة

وشرح سمير عبدالعظيم، المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة التزوير في أوراق رسمية وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة.

وأشار «عبدالعظيم»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ المادة 211 نصت على: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا في تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».