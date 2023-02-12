ضبط شخصين خلال محاولتهما بيع مشغولات ذهبية مسروقة في عين شمس

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

على الفور تم الإنتقال والفحص وأمكن ضبطهما وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهوليــــــن المصـــــدر") وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات إعترفا أنها من متحصلات واقعة سرقة محتويات خزينة مالك محل لقطع غيار السيارات كائن بدائرة قسم شرطة بولاق "محل عمل أحد المتهمان" .

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد إكتشف واقعة السرقة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.