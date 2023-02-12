الأمن العام: ضبط 150 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (317) قضية مواد مخدرة بإجمالى (336) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (107,328 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (43,050 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,738 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,283 كيلو جرام).

كما تم ضبط كمية من مخدرالهيدرو وزنت (5,620 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (2,415 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (1,084 كيلو جرام).كمية من مخدرالبودر وزنت (481 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت (60 جرام).كمية من مخدر الكيتامين وزنت (50 جرام).كمية من مخدر الفودو وزنت (8 جرام).عدد (14538) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (150 قطعة سلاح نارى بحوزة 119متهم) .. وذلك على النحو التالى:(7) بنادق آلية .بندقية رصاص.(15) بندقية خرطوش.(2) طبنجة.(125) فرد محلى.(119) طلقة مختلفة الأعيرة .(15) خزينة متنوعة .ضبط (197) قطعة سلاح أبيض .

تنفيذ 80835 حكم قضائى

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 80835 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (330) حكم جناية.(24760) حكم حبس جزئى.(4082) حكم حبس مستأنف.(41306) حكم غرامة.(10357) مخالفة. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (33) متهم.فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (125) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (224) دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21393) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.