ضبط المتهم بخطف حقائب السيدات في الوايلي

تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى) ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديده وتبين أنه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.

وأضاف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، وإعترف بإرتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا مبلغ مالى من متحصلات الواقعة الأخيرة ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.بإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.