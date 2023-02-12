غلق وتشميع مركز مساج مخالف بمدينة نصر (صور)

شن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة بقيادة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، حملة لمتابعة ترخيص الأنشطة التجارية والمحلات وإزالة الإشغالات، أسفرت عن غلق وتشميع مركز مساج بشارع جمال الدين دويدار، لإدارته بدون ترخيص.

وفي إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والاستثمارية لتطوير حي شرق مدينة نصر، عقد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، اجتماع تنظيمي مع مدير إدارة الطرق ومندوب شركة المقاولات المسؤولة عن الرصف، لتنظيم سير أعمال تطوير شوارع وميادين الحي.

كما شدد رئيس الحي، على مقاول الأسفلت بضرورة تلافي ملاحظات المرور، ومعالجة عيوب الرصف، وجار المتابعة في قطاعات أخرى.

مصادرة الشيشة من مقاهي مخالفة

وفى إطار إعلاء كلمة القانون والتصدي لكل أنواع المخالفات، ورفع جميع الإشغالات ورفع كفاءة النظافة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين بما يحقق إرضاء المواطن، ويتوائم مع تحقيق رؤية مصر 2030، تابع رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات، أعمال رفع الاشغالات من شارع الدكتور جمال حمدان، ورفع ما يستجد من مخالفات بشوارع الحي، كما تم إزالة الإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات وتشوه المظهر الجمالي والحضاري بشوارع الحي، ومصادرة الشيش من عدد من الكافيهات.

مراجعة تراخيص الأكشاك

كما تابعت لجنة تراخيص الأكشاك بحضور إلهام إسماعيل، سكرتير حي شرق مدينة نصر، مراجعة الأكشاك المتواجدة حالياً بشوارع الحي، من حيث الالتزام بشروط الترخيص وعدم تجاوز المساحة المحددة به، أو تغيير النشاط المخصص له، مع مراعاة عدم ورود أي شكاوى للمواطنين من أماكن تواجده، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، التي قد تصل لغرامة أو إلغاء الترخيص مع مراجعة كل تراخيص أكشاك الحي.