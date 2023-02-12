«حلق وكردان» معرض يسلط الضوء على الحُلي المستوحاة من التراث والحضارة المصرية

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وجاسمين طه زكي، على قناة dmc، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «حلق وكردان» وهو معرض يسلط الضوء على الحُلي المستوحاة من التراث والحضارة المصرية.

فنانة تشكيلية: «حلق وكردان» هو المعرض السادس لي

وقالت الفنانة التشكيلية أميمة السيسي خلال تصريحات عبر التقرير الذي أذاعته قناة dmc: «هذا المعرض هو السادس لي، اسمه حلق وكردان، أتناول فيه الحلق والكردان كرمز للحلي الشعبية المصرية، رسمت فيه كل الكردان بأشكاله والحلقان التي تستخدم في كل أنحاء مصر، باختلاف الأماكن والاستايل».

وأضافت، أنها اعتمدت على رسوماتها بناءً على الأبحاث التي قامت بإجرائها، كما قرأت كتبا عن الحُلي المصرية الشعبية المستخدمة في بلادنا، كي تلتزم بالموروث الشعبي المصري، كما تعتبر المعرض توثيقا للحلي المصرية الشعبية.

الحلي الشعبية المصرية ترجع أصولها إلى حُلي الشفتشي

وتابعت: «عندما أجريت البحث، وجدت أن الحلي الشعبية المصرية ترجع أصولها إلى حُلي الشفتشي، وهذه الكلمة نستخدمها في الحياة العادية الذي ينم عن الشيء الجميل واللطيف، حلي الشفتشي عبارة عن حُلي من الذهب أو الفضة أو النحاس مطعمة بالخرز الملون والأحجار الكريمة».