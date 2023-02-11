قطع المياه في حدائق أكتوبر والدقهلية.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلن جهاز تنمية حدائق أكتوبر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، إما بسبب ربط الخطوط أو عمل الصيانة اللازمة.

مواعيد قطع المياه في مناطق جهاز تنمية حدائق أكتوبر

وكشف الجهاز أنه سيقوم بقطع المياه عن مشروع الإسكان الاجتماعي 1185 عمارة اليوم السبت، بدءًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة من منتصف الليل، لمدة 15 ساعة، لافتا إلى أن السبب يرجع إلى أعمال الربط على خط 700 مم مغذي للمشروع.

كيفية إرسال شكاوى المواطنين

وأشار الجهاز في بيان إلى أنه في حال وجود أي شكاوى من المواطنين الاتصال على رقم الشكاوي الموحدة التي تتضمن شكاوى في ملفات الزراعة والطرق والمياه والصرف الصحي وأعمدة الإنارة والنظافة، لافتا إلى أن رقم 15100 للشكاوي الموحدة أو إرسالها على الواتس 01006473316.

أماكن ومدة قطع المياه عن مناطق الدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» قطع الخدمة عن مناطق: «الوحدة المحلية بميت عاصم - الوحدة المحلية برمبال القديمة - الوحدة المحلية برمبال الجديدة - الوحدة المحلية بالرياض - الوحدة المحلية بالنزل والجمال"، بدءً من الساعة 8 صباح يوم غدا (الأحد) وحتى الساعة 2 من مساء نفس اليوم لمدة 7 ساعات، لافتًا إلى أن سبب الانقطاع توقف محطة منية النصر لوجود أعمال صيانة من قبل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الكبرى في بيان المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتًا إلى قيامها بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.