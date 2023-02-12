«القومي للحضارة» يطلق مبادرة «طبلية مصر»

يطلق المتحف القومي للحضارة، محاضرات تحت عنوان مبادرة «طبلية مصر» الأحد المقبل فى تمام الرابعة والنصف مساءً بقاعة المحاضرات.

ويُبادر المتحف بحسب بيان اليوم، بالحديث عن أهم الأكلات المصرية التي كانت توضع على «الطبلية المصرية»، التي تجتمع حولها الأسرة، لإحياء تراث الأكلات الشعبية المصرية.

سبب تسمية المبادرة

ويرجع سبب تسمية المبادرة «طبلية مصر»، إلى أن الطبلية في التراث المصري منضدة دائرية الشكل، ولأن مفهوم الدائرة لدى المصري القديم تعني الأبدية، فهذا يعني أنه بمجرد الجلوس حول الطبلية ملتفين، يفيد بأن المصريين بجميع طوائفهم مرتبطين معا.

محاضرة يلقيها مدير المتحف

ومن المقرر افتتاح المحاضرة الأولى بكلمة للدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ويتشرف المتحف بحضور كل من الدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة المصرية وأستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون وعضو لجنة تقييم الملفات باليونسكو.

والدكتور مجدي السيد عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية الأسبق بالمركز القومي للبحوث، رئيس مشروع موسوعة الأغذية الشعبية المصرية.

والدكتورة نهال رمضان دكتورة العلوم الصيدلية من جامعة كيوشو باليابان، نائب رئيس مشروع موسوعة الأغذية الشعبية المصرية، بالإضافة إلى حضور الدكتور مختار الكسباني عالم آثار إسلامية، أستاذ متفرغ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق.

وبحضور الشيف نرمين هنو معيد سابق بكلية الآداب القاهرة لغة إنجليزية، أول طاهية مصرية تحصل على دبلومة الحلويات من مدرسة كوردن بلو بانجلترا، أول شيف من النساء تحصل على دبلومة الطهي في مصر، الشيف الرئيسي ببرامج قناة سي بي سي سفرة.