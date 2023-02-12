وزير البترول الأسبق لـ أحمد موسى: «إيجيبس 2023» يضع مصر على خريطة المؤتمرات الدولية

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تنفيذ مؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجيبس 2023»، يبعث برسائل عديدة منها الترويج للمشروعات المصرية في قطاعي البترول والغاز.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مثل هذا المؤتمر يضع مصر على خريطة المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال صناعة البترول والغاز.

وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن المؤتمر يعكس الاستقرار الأمني والسياسي والاستثماري ويشغل الفنادق ويزيد الإقبال على المنشآت الأثرية ويروج السياحة في الخارج.

كبرى الشركات العالمية تناقش مع المستثمرين المصريين الفرص الاستثمارية

وواصل أن كبرى الشركات العالمية تناقش مع المستثمرين المصريين الفرص الاستثمارية في مصر، مضيفا أن منتدى شرق المتوسط كان يهدف إلى البنية الأساسية في مصر وربطها بالمستهلكين.

وأشار «كمال» إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة المؤهلة لإنتاج الغاز من خلال شبكة المياه في البحر المتوسط.

معدلات ضخمة للاستثمار في البترول

وأضاف أن معدلات الاستثمار في مجال البترول تصل إلى 10 مليارات دولار قابلة للزيادة، مضيفا أن احتياطي الغاز في منطقة المتوسط يصل إلى 300 تريليون قدم مكعب.

واستطرد أن مصر تستورد 50 % من استهلاك البوتاجاز المحلي من الخارج، موضحا أن تكلفة أسطوانة البوتاجاز 240 جنيهًا، في حين أن المواطن يشتريها بـ 75 جنيها.