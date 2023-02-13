مصمم ميدان التعمير في بورسعيد لـ إيمان الحصري: جمعت بين الحداثة والتراث

كشف المهندس كريم جبر، مصمم ميدان التعمير في بورسعيد، عن تصميمه مجسماً بميدان التعمير يجمع ما بين الحداثة والتراث، قائلا إنه صمم المجسم على المدخل الجديد لبورسعيد، فكان لا بد من وجد شيء يرحب بالزائرين للمدينة.

الميدان يعد مدخلاً لبورسعيد

وأضاف «جبر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه كان يتعامل في المشروع عن طريق الاستشاري العام للمشروع الدكتور محمد الصادق، وقدم التصميم من خلاله، واستكمل بعد ذلك باقي مراحل المشروع.

وأوضح أن الميدان فراغيا يمثل مدخلاً للمدينة من طريق 30 يونيو، ومن ثم قصد عند تصميمه المجسم بأن يكون معبراً عن هوية بورسعيد، إذ صميم المجسم على شكل الفنار القديم لبورسعيد، نظرا لأنه أول فنار خرساني في العالم.

الترحيب بالزوار

وأشار إلى أن المجسم الجديد هدفه الترحيب بزوار بورسعيد، كما كانت الفنار ترحب قديما بالسفن، عندما يرى الشخص القاصد للمدينة الأضواء عن بعد.