ضبط مخزن بحوزته 5.5 طن أعلاف دواجن وأرز بغرض الاحتكار في الجيزة

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري، باستمرار متابعة الأسواق وتكثيف الرقابة لضبط أي مخالفات خاصة بتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو تلاعب في الأسعار أو ممارسات احتكارية وحجب للسلع الخاصة بمنظومة الدعم.

الكشف عن أية ممارسات من شأنها تهديد الأمن الغذائي للمواطنين

وأكد «راشد» أن المحافظة لن تدخر جهدا في الكشف عن أية ممارسات من شأنها تهديد الأمن الغذائي للمواطنين بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات في هذا الشأن، لضبط الأسواق ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أنه تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد، تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية ومديرية التموين من ضبط مخزن مخالف بشارع محمود عبدالعال، المتفرع من شارع عدوى سليم، لحجبه كمية قدرها 5.5 طن سلع غذائية ومواد تموينية وأعلاف، بغرض الاحتكار وللإتجار بها، شملت «أرز، دقيق، دقيق فاخر، مكرونة، عدس، أعلاف دواجن».

مشتملات مضبوطات الحملات

وقالت محافظة الجيزة إن المضبوطات شملت 1 طن أعلاف دواجن، ونصف طن أرز، و625 كجم دقيق، و500 كجم دقيق فاخر، و2.5 طن مكرونة، و400 كجم عدس.

وأكدت أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخزن، وتحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وآخر حجب واحتكار سلع بحق المالك.