عبور أضخم 8 سفن لقناة السويس خلال 13 شهرا.. أكبرها تحمل 24 ألف حاوية

على مدار الأشهر الماضية، عبرت قناة السويس سفن عملاقة تحمل على متنها عشرات الآلاف من الحاويات، بالتزامن مع تطوير المجري الملاحي وتعميقه بعد حفر قناة السويس الجديدة.

آلاف من الحاويات تعبر من الشرق إلى الغرب، متوجهة من مواني شرق آسيا إلى دول أفريقيا وأوربا، لتؤكد أهمية قناة السويس الملاحية في خدمة التجارة العالمية.

ونرصد لكم في هذا التقرير أهم السفن العابرة في قناة السويس

1- السفينة الأضخم «EVER ACME» بحمولة 24 ألف حاوية

وعبرت السفينة EVER ACME قناة السويس في شهر فبرير الجاري، وهي أحدث سفن الحاويات في العالم، وعلى متنها 24 ألف حاوية، في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى هولندا.

وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس، تعد هذه السفينة هي الأحدث لسفن الجيل الجديد التابعة للخط الملاحي «إيفر جرين»، وهي السفينة الحادية عشرة ضمن السلسة، حيث عبرت 10 سفن أخرى منذ أغسطس 2021.

ويبلغ طول السفينة العملاقة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها ما يزيد عن 24 ألف حاوية.

2- عبور أضخم مكتبة في العالم من قناة السويس

وفي يناير الماضي، شهدت قناة السويس، عبور أكبر مكتبة عائمة «لوجوس هوب» من المجرى الملاحي لقناة السويس، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء بورسعيد ومتجهة إلى ميناء العقبة في الأردن.

وتعد المكتبة العائمة هي الأكبر من نوعها، وتتكون من 9 طوابق، وتحمل على متنها أكثر من 5 آلاف كتاب في كل المجالات، تشمل كتبا علمية وثقافية وقصصا للأطفال وغيرها.

ويبلغ طول السفينة 132.5 متر، وعرضها 21 مترا، وغاطسها 16.5 قدم، وترفع السفينة علم مالطا وتبلغ حمولتها الكلية 14 ألف طن.

3- عبور السفينة «EVER ATOP» ذات الأبعاد الضخمة

وشهدت قناة السويس في شهر ديسمبر الماضي عبور سفينة الحاويات العملاقة «EVER ATOP»، أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى هولندا.

ووصفت هيئة قناة السويس في بيانها الرسمي، السفينة بأنها ذات أبعاد ضخمة، وكلف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اثنين من كبار المرشدين بمرافقة طاقمها في رحلة العبور.

وبحسب إحصائيات هيئة قناة السويس فان السفينة يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.5 متر، وغاطسها 16.30 مترًا، وتبلغ حمولتها 224 ألف طن، وتتخطى طاقتها الاستيعابية 24 ألف حاوية.

4- أحدث سفينة ركاب في العالم

وفي شهر نوفمبر الماضي، عبرت أحدث سفينة ركاب في العالم، وهي السفينة العملاقة «MSC WORLD EUROPA» في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس القادمة من إسبانيا والمتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيانات هيئة قناة السويس، تمتاز السفينة العملاقة بكونها أولى السفن السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ويبلغ طولها 333 مترا، وعرضها 47 مترا، فيما يبلغ غاطسها 9.5 متر، وتحمل على متنها حتى 6782 راكبا.

5- «EVER ART» محملة بـ24 ألف حاوية

وفي شهر يونيو الماضي، عبرت سفينة الحاويات العملاقة «EVER ART»، إحدى أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس الجديدة، في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وقال بيان لهيئة قناة السويس، إن السفينة هي السادسة ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة عملاقة جاري بناؤها من الفئة «24 A»، حيث تتميز السفينة بأبعادها الضخمة إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.5 متر، وغاطسها 16.2مترا، وتبلغ حمولتها 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها 24.132 ألف حاوية.

6- أحدث ناقلة بترول في العالم

وفي يونيو الماضي عبرت من قناة السويس أول ناقلة بترول خام في العالم مجهزة للعمل بغاز الأمونيا عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب في رحلتها البحرية، قادمة من السودان ومتجهة إلى إيطاليا.

وقال سيتوروس اناجونوستبولوس، المدير العالمي للتشغيل للسفينة، إن السفينة هي الأولى من نوعها في العالم المجهزة بغاز الأمونيا بدلاً من الوقود البديل، وهو ما يحظى باهتمام كبير في النقل البحري خلال الفترة المقبلة.

وقال ربان الناقلة، إن السفينة يبلغ طولها 274 مترا، مشيراً إلى أن هيئة قناة السويس قدمت لهم خدمات وصفها بـ«الممتازة» خلال رحلة عبورها.

7- عبور فريد من نوعه لأحدث وحدة إنتاج غاز

وفي شهر مايو الماضي، عبرت من قناة السويس أحدث وحدة لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال بأمان من المجرى الملاحي قناة السويس، في عملية عبور فريدة من نوعها.

وشكلت هيئة قناة السويس فريقا من كبار المرشدين والقباطنة، لمتابعة وصول السفينة للمجري الملاحي لقناة السويس، وتزويدها بعدد من القاطرات لتأمين رحلتها لبحرية الأولى بعد تدشينها بسنغافورة متجهة إلى البحر المتوسط.

8- عبور السفينة «EVER ALP» في قناة السويس

وعبرت في شهر يناير 2022 السفينة البنمية «EVER ALP» من المجري الملاحي لقناة السويس، قادمة من ميناء كينجداو بالصين ومتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وتعد السفينة البنمية هي الشقيقة الأكبر سفينة حاويات في العالم «EVER ACE»، وتم بناؤها لصالح الخط الملاحي «إيفر جرين» بكوريا الجنوبية.

وبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61,5 متر، فيما تبلغ حمولتها الصافية 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24 ألف حاوية.

«ربيع»: العبور الناجح يؤكد جاهزية قناة السويس

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات لـ«الوطن»، إن العبور التوالي للسفن العملاقة ونجاحه هو دليل قاطع على جاهزية قناة السويس، لاستقبال أضخم السفن بمختلف أنواعها وأحجامها بعد عمليات التوسعة والتطوير.

وأضاف، أن قناة السويس تستطيع حالياً استقبال 100% من أسطول سفن الحاويات عالمياً، بعد رفع تصنيف القناة عالمياً بعد انشاء قناة السويس الجديدة وهو مازاد من عامل الأمان في المجري الملاحي.

وقال «نعمل باستمرار علي مواكبة تطورات صناعة السفن عالميا، بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، وزيادة عامل الأمان الملاحي للقناة، لتكون حجر الأساس لاستراتيجية تطوير المجرى الملاحي، والتي يتم استكمالها الآن بتنفيذ مشروع عملاق لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، بما يسمح بزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع الهام بنسبة 28%».