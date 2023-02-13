«الأمن العام» يضبط 143 قطعة سلاح ناري وينفذ 71 ألف حكم قضائي في 24ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (334) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (362) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (107,221 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (41,600 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,831 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,730 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,867 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,241 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (370 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (270 جرام).

عدد (5237) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (143 قطعة سلاح نارى بحوزة 103 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(10) بنادق آلية .

(22) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(103) فرد محلى.

(448) طلقة مختلفة الأعيرة .

(30) خزينة متنوعة .

(2) منظار بندقية خرطوش .

ضبط (185) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (70981) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(303) حكم جناية.

(21347) حكم حبس جزئى.

(3310) حكم حبس مستأنف.

(36133) حكم غرامة.

(9888) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية ، ضموا (10) متهمين ، إرتكبوا (34) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (32) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (198) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها : ضبط (13) دراجة نارية مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20683) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية