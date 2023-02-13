هل يوجد بديل للاحتفاظ بكلمة السر في الأجهزة والحسابات؟.. خبير تكنولوجي يوضح

يعاني مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة أحيانا من مشكلة نسيان كلمة السر، ولا يستطيعون الدخول إلى حساباتهم الشخصية بسببها، وتظل المعلومات الشخصية والهامة مخزنة داخل الأجهزة الإلكترونية، ولا يمكن لهم الوصول إليها، بسبب تلك المشكلة.

وهناك العديد من الطرق المختلفة، التي تطورت في الفترة الأخيرة في التكنولوجيا، والتي يمكن من خلالها الشخص أن يستعيد كلمة السر الذي نسيها، بكل سهولة، وتستعرض «الوطن»، أهم الطرق التي يمكن أن يسترجع بها المستخدم كلمة المرور المفقودة.

خبير تكنولوجي يوضح أفضل الطرق للاحتفاظ بكلمة المرور

وفي هذا الصدد قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن بعض الشركات الكبرى، منها شركة «آجايل بيتس»، وهي الشركة المشغلة لإدارة كلمة المرور، أعلنت عن أنها خلال الصيف المقبل، ستبدأ في استخدام تقنية جديدة، وتعرف بـ«البصمة البيومترية»، للاحتفاظ بكلمات السر والمعلومات الهامة في مكان واحد.

لا ينصح باستخدام التقنيات الجدية للاحتفاظ بكلمة السر الخاصة بالأجهزة

وأوضح المهندس طارق في حديثه لـ«الوطن»، أنه لا ينصح استخدام مثل هذه التطورات على الإطلاق، حتى وإن كانت تابعة لمواقع كبرى مشهورة، موضحا أنه يمكن أن تخترق هذه المواقع كلمة السر الخاصة بالمستخدم نفسه، بطريقة غير مباشرة، ودون الشعور المستخدم بذلك.

وأضاف «خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات»، أن أفضل طريقة كتابة كلمة المرور الخاصة بالأجهزة الإلكترونية، موضحا أنها مكونة من عدة شروط شروط، أهمها ما يلي:

- أن تكون كلمة السر مكونة من أكثر من 16 حرفا، رمز، ورقم «small_capital».

- عدم جعل كلمة السر واحدة لجميع الحسابات الخاصة بالمستخدم، لأن الجهاز إذا تعرض للاختراق، سيتمكن الشخص من التجسس على جميع الأجهزة والهواتف الخاصة بالمستخدم في وقت واحد.

ذكر المهندس أحمد، أن الطريقة التي يمكن أن يحتفظ الشخص بكلمة السر أو يستعيدها مرة أخرى إذا فقدها، هي من خلال تحميل بعض التطبيقات مثل، تطبيق «colour note»، ويكون من خلال الإيميل الخاص بالشخص، وتساهم في الاحتفاظ بالمعلومات الهامة، والتي يخشى المستخدم أن ينساها أو يفقدها.

وتابع أن التطبيق الثاني، يسمى بـ«google keep»، وهو عبارة عن مذكرات يحتفظ بها الشخص بكافة المعلومات الضرورية، والتي قد يحتاج إليها فيما بعد».