تفاصيل جريمة في الزقازيق: وصلة هزار بين «عمر» وصديقه انتهت بالموت 

جريمة بشعة ذاع صيتها في قرية الغار بمدينة الزقازيق، عندما قُتل الشاب عمر أحمد 18 سنة، على يد صديقه وجاره فور استدراجه من منزله إلى مكان الواقعة، بالاعتداء عليه بسبب وصلة هزار انتهت بالموت، وتم نقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخله، وتم ضبط المتهم الذي خضع للتحقيقات وجرى إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة ضرب أفضى إلى الموت، وقضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات.

شاب ينهي حياة صديقه بالزقازيق

تفاصيل الجريمة التي حملت رقم 24640 لسنة 2022 جنح الزقازيق والمقيدة برقم 2969 كلي جنوب الزقازيق، ترجع إلى تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد باستدراج المتهم «حسن. ي. ع»، المجني عليه عمر أحمد عادل خطاب، بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق، وحدثت بينهما وصلة هزار انتهت بصفعة من الجاني للمجني عليه، ما أدى لإصابته بنزيف بالمخ على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية ووفاته.

عقوبة تهمة ضرب أفضى إلى الموت

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية التي استندت عليها جهات التحقيق، يقول المحامي حسن على الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المادة 236 من قانون العقوبات، نصت على أنّ كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.