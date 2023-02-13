مركز شباب «أورين» يطلق مبادرة «يلا نرسم».. تهدف لتنمية مواهب الأطفال

لإخراج المواهب الكامنة في الأطفال، ولبناء جيل جديد يعبر عن نفسه وعن مواهبه وفنه، أعلن مركز شباب أورين بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بتحويل المركز إلى قاعة فنية يجتمع فيها الأطفال والشباب للرسم ولتشجيعهم للتعبير عن أنفسهم وإخراج طاقاتهم، في مبادرة حققت رواجًا من أبناء القرية وأولياء الأمور.

يبدأ المركز في استقبال المشاركين من سن عامين، بحسب رانيا أبو الخير، مديرة مركز الشباب، لـ«الوطن»: «من زمان وإحنا في المركز بنعمل مسابقات في الرسم شهرية، وعندي الأطفال في المركز موجودين في كل وقت وبيشاركوا في أنشطة ثقافية وفنية ورياضية».

مبادرة «يلا نرسم».. تجمع أبناء القرية لإخراج المواهب

أطلقت المبادرة بعنوان «يلا نرسم»، حيث خصصت «رانيا» يوما واحدا في الأسبوع، يتجمع فيه أبناء القرية للرسم، سواء صغار أو كبار السن، وفقا لها: «بشوف بين المشاركين الهواه وفي أطفال فنانة جدًا بسم الله ما شاء الله، عاوزين بس الفرصة إنهم يظهروا للنور، بحاول أساعدهم وأنمي موهبتهم، ولو في شيخ حتى جاي وعاوز يرسم برحب بيه».

مديرة المركز: بصرف على المبادرة من جيبي الخاص

من جيبها الخاص، تصرِف مديرة مركز الشباب على شهادات التقدير والأدوات اللازمة، دون ميزانية تذكر بالمركز، بحسب ما أكدته لـ«الوطن»: «بصرف كل حاجة من جيبي الخاص، وبدي شهادات تقدير كل شهر، والأولاد كل يوم بيجيولي ويفرجوني على الرسومات بتاعتهم أو يبعتولي على الواتساب، ولو هيجيب ورقة صغيرة وقلم رصاص ويجي يرسم بقبله».

مديرة المركز: كان نفسي أبقى رسامة

تحاول «رانيا» إخراج الطاقة السلبية لدى الأطفال والشباب، فبدلًا من قضاء أوقات طويلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لها: «الأطفال مبسوطة بالمبادرة، وبيفرغ الطاقة السلبية والكبت في هواية الرسم»، وتؤكد مديرة الدار أن حلمها منذ الصغر أن تصبح رسامة، ولم تحققه: «بدأت أنمى الموهبة في جميع الأطفال واحقق فيهم أحلامي اللي محققتهاش».