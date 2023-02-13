تفاصيل عقار فيصل المائل في الجيزة.. تعيين حراسة لمنع دخول السكان

يواصل عمال الهدم أعمال إزالة عقار فيصل المائل، بعد معاينة لجنة مشكلة من الإسكان وأجهزة محافظة الجيزة، وحي الهرم، والتي قررت في تقريرها إزالة العقار حفاظا على سلامة الأهالي.

إخلاء العقارات المجاورة لعقار فيصل المائل

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، متابعة أجهزة حي الهرم أعمال الإزالة اليدوية التي يقوم بها مجموعة من العمال لعقار فيصل المائل بعد معاينة اللجنة المشكلة بمعرفة المحافظة، وقررت هدم العقار وإخلاء المجاورة له، بسبب بنائه على تربة زراعية أدت إلى ظهور ميول بالعقار.

عقار فيصل المائل أدى إلى تصدع 3 عقارات مجاورة

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن محافظة الجيزة استجابت بشكل سريع لشكاوى الأهالي المجاورة لعقار فيصل المائل بعد ظهور الميول، وتسبب ذلك في تصدع 3 عقارات مجاورة وكسر مواسير الصرف الصحي والمياه بعد هبوط التربة أسفل العمارة، لافتا إلى أنه جرى إخلاء العقار بعد شكاوى الأهالي، وتشميع المحال الموجودة أسفل العقار وإخلاؤه من السكان.

تعيين حراسة أمنية لمنع دخول السكان عقار فيصل المائل

قال المصدر إن العقار حاصل على رخصة أرضي وميزان و4 أدوار فقط، ولكن المالك قام ببناء العقار بارتفاع 14 طابقا بينها روف في عام 2013، موضحا أن العقار المائل بالشارع ليس المخالف الوحيد، ولكن ظهور الميل أدى لتحرك المحافظة السريع حفاظا على الأرواح، وجرى تعيين حراسة من قسم الهرم لمنع دخول أي ساكن.

متابعة أعمال إزالة عقار فيصل المائل على الطبيعة

أشار المصدر إلى قيام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وقيادات المحافظة والعاملين بحي الهرم برئاسة المهنس طة عبد الصادق بمتابعة أعمال إزالة عقار فيصل المائل على الطبيعة خلال الأيام المقبلة، مع تفقد حالة العقارات المجاورة للعقار المائل.