غلق كلي لمطلع كوبري فيصل بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة استكمال رفع وإزالة الكمر المعدني الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر، أعلى كوبري الملك فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة شارع السودان، ووقوف ونش رفع عملاق من الحجم الكبير.

الأعمال من الساعة الثانية صباحا حتى الخامسة صباحا فقط

وأوضح المحافظة في بيان لها أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لكوبري الملك فيصل بالموقع المشار إليه بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة، لمدة يومين بداية من يوم غد السبت حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل على أن يكون فترة الغلق الكُلي والأعمال من الساعة الثانية صباحاً حتي الساعة الخامسة صباحاً فقط.

التحويلات المرورية خلال فترة الغلق

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركات المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها لافتا بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

أولا: القادم من ميدان الجيزة

- حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبري الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتي شارع سيد أبو الخير ثم السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

ثانيًا: القادم من شارع السودان

- حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبري الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبري الملك فيصل اتجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام ثم السير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير ثم السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة وطواحين ضوئية وحواجز بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.