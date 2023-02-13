مصرع شخصين صدمتهما سيارة على طريق السلام الجديد بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما إثر حادث سير على طريق ترعة السلام الجديد بقرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة بالدقهلية، إذ كانا في طريقهما لمنزليهما وصدمهتما سيارة مسرعة، وتم نقلهما إلى مستشفى المنزلة العام وإيداعهما بالمشرحة، لحين تسليمهما لذويهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث سير بطريق السلام الجديد

وتلقى اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير على طريق السلام الجديد، نتج عنه مصرع شابين وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات وتسليمهما لذويهما.

طريق ترعة السلام الجديد

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث على الفور، وتبين بالفحص أن سيارة مسرعة صدمت شخصين حال سيرهما، ونتج عنه مصرع «عزام أبو العزايم» و«إبراهيم يوسف»، وذلك على طريق ترعة السلام الجديد بالقرب من قرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمحاولة إسعافهما، إلا أنهما توفيا إثر الحادث، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى المنزلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.