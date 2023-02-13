الكاتب الصحفي أشرف العشري: مواقف الخليج لدعم مصر في السنوات الماضية مشرفة

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه مجموعة من الرسائل الإيجابية، خلال حديثه في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبي، موضحًا: «الحديث عبر عن رفعة العلاقات بين البلدين والتنسيق بين الجانبين المصري والإماراتي، وحتى فيما يتعلق بالمواقف المشرفة بين دول الخليج في مساندة ودعم مصر في كثير من التحديات التي واجهتها بعد عام 2013».

الكثير من التقدير للأشقاء في السعودية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، أنّ حديث الرئيس السيسي حمل الكثير من التقدير وتثمين مواقف الدول العربية والخليجية في مؤازرة مصر ومساعدتها على تخطي الكثير من التحديات التي واجهتها في سنوات ما يعرف بـ«الخريف العربي»، الذي أدى إلى حالة من التراجع والخلل في المشهد العربي بشكل عام.

حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تنقصه الصراحة

وتابع أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تنقصه الصراحة أبدا، مشيرًا إلى أنّ مصر واجهت الكثير من التحديات بقوة بسالة بغطاء وحاضنة خليجية، وهو ما ساعد مصر كثيرا على المرور نحو مستقبل الازدهار والاستقرار في السنوات التسع الماضية وغيرت المعادلة في الإقليم لصالح العلاقات المصرية الخليجية من أجل حماية الأمن القومي المصري والعربي والخليجي.