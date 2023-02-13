إسعاد يونس: زينة فنانة مميزة.. وسعيدة بإنتاج فيلمين لها

قدمت الإعلامية إسعاد يونس، الفنانة زينة، بطريقة مميزة، وذلك في حلقة اليوم الإثنين، من برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة DMC.

زينة من نجوم الوطن العربي

وقالت إسعاد يونس: «عندما نرى نجوما تزدهر في الوطن وفي مصر تحديدا، فإننا نفرح كثيرا، ونشعر أننا قمنا بضم فرد جديد إلى عائلتنا، وعندما ينجح هذا النجم ويحقق نجاحات مختلفة فإننا نفرح أيضا».

وأضافت الإعلامية: «زينة لعبت أدوارا كثيرة متنوعة، لديها إصرار على تحقيق أهدافها، وقد تستغرق وقتا لذلك، لكنها تحقق الهدف في نهاية المطاف».

أعمال فنية صغيرة

وأشارت إلى أنها بدأت حياتها بأعمال صغيرة، لكنها نجحت واستطاعت أن يكون لها لون وبصمة خاصة: «كان لي الحظ في أني أنتجت فيلمين تميزت فيهما، معانا فنانة من الممتلكات المصرية، وعندما نفتح خزنة مصر ونعد ثرواتها نجد من بينها زينة».