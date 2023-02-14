الأوراق المطلوبة ومكان التقدم لوظيفة معلم فصل ورياض أطفال ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، البدء في استلام مسوغات التعاقد من المرشحين لشغل وظيفة معلم فصل أو معلمة رياض أطفال، يوم الأحد المقبل، وذلك ممن سبق وتقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد في مسابقة 30 ألف معلم.

بدء تلقي مسوغات التعاقد 19 فبراير

وتبدأ المديرية في تلقي مسوغات والأوراق والمحررات المطلوبة للتعاقد بمقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف أمام مديرية التربية والتعليم، وذلك خلال الفترة من الأحد المقبل، 19 فبراير الجاري، حتى الخميس 2 مارس المقبل.

الأوراق والمسوغات الرسمية للتقدم لوظيفة معلم فصل ومعلمة رياض أطفال ببني سويف

وحددت مديرية التريبة والتعليم في محافظة بني سويف المسوغات والأوراق الرسمية التي يجب على كل من اجتاز الأختبارات التقدم بها، وتشمل:

1ــ صورة بطاقة الرقم القومي سارية وجهين.

2 ــ صحيفة الحالة الجنائية.

3 ــ شهادة الميلاد المميكنة.

4 ــ أصل المؤهل الدراسي.

5 ــ إقرار الذمة المالية.

6 ــ إقرار الحالة الاجتماعية.

7 ــ ملف مسوغات تعيين.

8 ــ ملف كرتون فارغ.

9 ــ 4 صور شخصية حديثة.

10 ــ 2 دمغة و2 تنمية موارد.

11 ــ الرقم التأميني.

12 ــ شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

13ــ إقرار بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي.

14 ــ إقرار المجلس الطبي بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة متضمنة اجتياز المرشح الكشف الطبي وتحليل المخدرات.