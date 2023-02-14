«الدولي للصحافة العربية»: قمة الحكومات في دبي تُعقد في توقيت مهم للغاية

وسط اهتمام إقليمي وعالمي، تستضيف دولة الإمارات النسخة العاشرة من القمة العالمية للحكومات تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات، في الفترة من 13 وحتى 15 فبراير الجاري، بمشاركة عدد كبير من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسئولين وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين بالشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.

ظروف انعقاد القمة مختلفة هذا العام

وقال ناصر السلاموني رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية، إن القمة تعقد للمرة العاشرة بعد أن بدأت عام 2013، غير أن الظروف تغيرت تمامًا حيث أن هناك 3 تحديات رئيسية أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية مع ما تواجهه دولتي تركيا وسوريا بسبب الزلزال، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لمساندة الدول المتضررة من تبعات الزلزال، إذ تقدمت 25 دولة بطلب لتقديم المساعدات، مشيدًا بلفتة الوقوف دقيقة حداد على أرواح الزلزال في افتتاح القمة.

ضرورة تكاتف الدول أمام التحديات العالمية

وأضاف في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أنه من الضروري تكاتف الدول أمام التحديات العالمية والتصدي لهجوم أي دولة على دولة أخرى، مع التصدي للأوبئة وعلى رأسها كورونا، إضافة إلى تعاونهم معًا للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن أهم المشاركين بالقمة هم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس السنغال ورئيس الصين وعدد كبير من الرؤساء وصل عددهم إلى 25 رئيسًا.

القارة الأفريقية حقل خصب للاستثمار

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية، أن القارة الأفريقية تعتبر حقلا خصبا للاستثمار، ومعظم دول القارة تقصد دبي لعرض الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن توقيت القمة مهم جدًا لاستفادة الحكومات من بعضها البعض، خاصة في المجال الحكومي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر خاصة في مجال التكنولوجيا، والاستفادة من خبرات الدول في ملفي التعليم والتوظيف.