مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية، صباح اليوم الأحد، على طريق «أبوعش- مدينة الفيوم»، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائقين.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث تصادم السيارة والدراجة النارية على الفور، لنقل المصاب والجثة للمستشفى، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم مروّع

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ودراجة نارية ووجود متوفي ومصاب بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم، تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان حادث تصادم السيارة والدراجة النارية على طريق «أبو عش- مدينة الفيوم»، وتبينّ مصرع شخصًا وإصابة آخر بإصابات متنوعة.

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتين إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، والمصاب إلى نفس المستشفى وإيداعه بقسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصابته، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له بحسب إصاباته.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن.