الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 5 أسابيع.. وعيار 21 يسجل 1715 جنيها

تراجع الذهب متجاوزًا 1860 دولارًا للأوقية، اليوم، وانزلق إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، ليظل تحت الضغط قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعزز حالة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ارتفاع سعر الفائدة

في الأسبوع الماضي، أعاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تأكيد التزامهم بخفض التضخم بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، كما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في كلمة له بواشنطن قبل أيام، إلى أن المعدلات قد تصل إلى ذروتها أعلى مما كان متوقعًا إذا ظل سوق عمل قوي، وإذا لم تنحسر أرقام التضخم، مما أدى إلى تبديد الآمال في انتهاء دورة التضييق هذه قريبًا، بتصريحاته تلك، فيما تتوقع الأسواق الآن أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروته عند 5.188% في يوليو.

توقعات بارتفاع محدود في أسعار الذهب

تاريخياً، وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1888.88 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع «يناير - مارس»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 1961.26 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب اليوم

محلياً، ظل الذهب على مستوياته المنخفضة، في محال الصاغة المصرية، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1,960 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 1,715 جنيها.

وبِيع الذهب عيار 18 اليوم بسعر 1,470 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 14 النحاسي 1,143 جنيها، وبِيع الذهب عيار 12 الأقل نقاءً بسعر 980 جنيها، فيما بيع الجنيه الذهب عيار 21 بسعر 13,720 جنيها.