«الصحة» تغلق عيادة غير مرخصة لإجراء عمليات ولادة قيصرية في الجيزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق عيادة خاصة للنساء والتوليد غير مرخصة، يدعي مديرها إجراء عمليات الولادة القيصرية «دون جرح أو فتح بالبطن»، بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، في العجوزة، بمحافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك جاء في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية، ورصد المخالفات والإعلانات المضللة وغير الحقيقية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

رصد إعلان مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

ومن جهته، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، رصد إعلان أثار جدلًا واسعًا على منصّات التواصل الاجتماعي، لأحد أطباء النساء والتوليد يزعم إجراء عمليات الولادة القيصرية دون جرح أو فتح في البطن نهائيا، كما ادعى الطبيب أنه سجل هذا الابتكار باسمه في وزارة الصحة بإنجلترا وحصل على شهادة تقدير وتميز لذلك، وفقًا لما نشره على حسابه على «فيس بوك».

وتشكلت لجنة للمرور على العيادة، وتبين أنّ العيادة تعمل دون ترخيص من وزارة الصحة، وأغلقت على الفور، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مديرها والعاملين بها.

استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت

وأكد زكي استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية في محافظات الجمهورية؛ للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة، داعيًا المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص العيادات، وترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي الخدمة الطبية، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.