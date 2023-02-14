مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا لأكرم حسني على dmc

كشفت شبكة قناة «dmc»، عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني، وذلك بعد عرض العمل لأول مرة في شهر رمضان الماضي، إعادة عرضه أكثر من مرة.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا

وجاءت مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا، يوميا على شاشة قناة «dmc»، الساعة 7 مساء والإعادة 1 صباحا، و11 صباحا، ويعرض على قناة «dmc دراما» 11 مساء والإعادة 9 صباحا و4 عصرا.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

ويشارك في بطولة مسلسل «مكتوب عليا» عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن.

كما يشارك عدد كيبر من نجوم الفن كضيوف شرف بالعمل؛ أبرزهم أحمد فهمى، هنا الزاهد، فردوس عبد الحميد، محمد ممدوح، هشام ماجد، فيدرا، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، هناء الشوربجي، علاء زينهم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.