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أحمد موسى: نكن كل الاحترام والحب لقادة وشعوب الخليج

كتب:

شريف سليمان
09:28 م | الإثنين 13 فبراير 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك طوابير كانت تتكدس أمام محطات الوقود وأنابيب البوتاجاز، عقب ثورة يونيو، موضحًا أن الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات زار مصر عقب ثورة 30 يونيو، وقام بتوفير كميات كبيرة من الغاز والأنابيب وفقا لما قاله الرئيس السيسي اليوم أثناء حديثه بقمة الحكومات العالمية بدبي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن النقطة الثانية المضيئة كانت دور دول «الكويت، السعودية، الإمارات»، مساعدة مصر من أجل توفير الدعم اللازم لتوفير كافة احتياجات مصر.

نحب أشقائنا في الخليج

وتابع: «والله بنحب أشقاءنا في السعودية والإمارات والكويت وكذلك هم يحبوننا بنفس الدرجة، وشعوب وحكومة وقادة هذه الدول لهم كل الاحترام والتقدير». 

محاولات فاشلة

وأوضح أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أن هناك البعض يسعى لمحاولة الإيقاع بين مصر ودول الخليج، ولكن ستظل مصر ودول الخليج على قلب واحد.

وأشار أحمد موسى إلى أن هناك مجموعة بعد حديث الرئيس السيسي اليوم في قمة الحكومات العالمية بدبي، «متغاظة»، وذلك بعد الإشادة بدور الأشقاء ومساندتهم لمصر.

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بقلم شريف سليمان