عبد المنعم سعيد: إصلاح القطاع الإداري يساهم في انطلاق الاقتصاد إلى الأمام

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن التجربة الأسيوية التي شهدت انطلاقة اقتصادية، بدأت بتسهيل ممارسات الأعمال، من خلال إصدار التشريعات التي تسهل من عمل القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع «سعيد»، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، في برنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هناك فجوة ثقة بين القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن إصلاح القطاع الإداري أمر ضروري للغاية، لأن هذا من شأنه أن يساهم في انطلاق الاقتصاد إلى الأمام، وعدم وجود مشكلات اقتصادية مستقبلاً.

المشروع انتهى خلال عام واحد فقط

ولفت إلى أن أحد أعظم الانجازات التي حدثت في السنوات الأخيرة بلا جدال، مشروع قناة السويس الجديدة، خاصة أن المشروع انتهى خلال عام واحد فقط، وساهم في زيادة دخل قناة السويس لـ7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع لـ8 مليارات.