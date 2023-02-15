زوج يهدي زوجته دجاجة وزجاجة زيت وورد وبوكس هدايا احتفالا بعيد الحب (صور)

احتفل أيمن الدهشوري أحد شباب محافظة المنوفية، بعيد الحب على طريقته الخاصة مع زوجته، بعد أن قرر تغير نمط الهدية التي يقدمها المتزوجون لبعضهما البعض، حيث قدم لزوجته هدية عيد الحب 2023 فرخة وزجاجة زيت بعد أن قام بتجيزها بالزينة، وملعنا عبر صفحته أن هذه هدية لزوجته في عيد الحب.

احتفال عيد الحب 2023 في المنوفية

«الفلانتين ما هو إلا مناسبة بنظهر فيها حبنا وإمتناننا لشريك حياتنا، وعمر الظروف ماهاتكون سبب اننا نضيع مناسبة زي دي، ففكرت اني اضرب العصافير كلها بطوبة واحدة وتكون هديتي لأم مريم، ازازة زيت وفرخة ولازم أضيف اللمسة بتاعتي الورد والبوكس» بهذه الكلمات عبر أيمن عن احتفاله مع زوجته بعيد الحب 2023 عبر صفحته الشخصية .

وقال أيمن الدهشوري صاحب الاحتفال الخاص بعيد الحب 2023 علي طريقته الخاصة وهديه لزوجته، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هدية عيد الحب تعبر عن حبه لزوجته واستمراره في الاحتفال بهذه المناسبة، مؤكدا أنه أيا كان شكل الهدية ففي النهاية ما هي إلا وسبلة لإثبات الحب بين الزوجين، وأنه قرر تغيير شكل ونمط الهدية هذا العام .

رد فعل العاملين في المحل الذي جهز هدية عيد الحب 2023

وعن رد فعل العاملين في المحل الذي جهز فيه بوكس الهدايا والورود، قال أيمن الدهشوري، «الناس اللي كنت باشتري منهم كنت باقولهم أنها هدية الفلانتين وكانو مبسوطين»، مؤكدا أن الجميع أخذ الموضوع ببساطة وعلى سبيل الاحتفال بعيد الحب 2023 على طريقته الخاصة .