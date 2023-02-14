رئيس «المصري للدراسات»: البورصة المؤشر الرئيسي على وجود مناخ جيد للاستثمار

قال العميد خالد عكاشة، رئس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك أزمة في المناخ العام والخاص بمسألة طرح وثيقة ملكية الدولة، مشيرًا إلى ان هناك حالة من الغموض والتساؤلات الكبيرة حول الوثيقة التي لم تجب عليها الدولة.

مناخ حقيقي للاستثمار

تابع «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هناك تساؤلات مشروعة حول طرح 32 شركة في البورصة، متسائلاً: «هل البيع هدفه الحصول على عائد للإنفاق العام؟»

البورصة المؤشر الرئيسي

ولفت إلى أن البورصة المؤشر الرئيسي على وجود مناخ جيد للاستثمار، مشيرًا إلى أن عدم ربط البورصة بالبورصات العالمية، لا يخلق مناخا جيدا للاستثمار، معقبًا: «بدون بورصة شفافة قوية منضبطة قادرة على جذب المستثمرين محليًا وعالميًا، فلن يكون لدينا مناخ حقيقي للاستثمار».

وأشار إلى أن هناك الكثير من الأسئلة التي في حاجة للإجابة من الحكومة حول وثيقة ملكية الدولة، مضيفًا أن الدولة بدأت تتحدث عن وثيقة ملكية الدولة، وطرح العديد من الشركات في البورصة منذ عامين، ولم نجد تفعيل حقيقي لهذه الوثيقة.