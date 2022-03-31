قنا تكرّم الأمهات المثاليات بحضور أسرهن.. شهادات تقدير ومبالغ مالية

كرّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم، الأمهات الحاصلات على المراكز الأولى بمسابقة الأم المثالية لعام 2022، والأمهات المثاليات على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي، بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة، ومحمد عزت القاضي، ومحمد مصطفى الجبلاوي، أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية وأسر الأمهات المكرمات.

تكريم الأمهات المثاليات

بدأ حفل التكريم بالسلام الجمهوري، وعرض فيلم عن قصص كفاح الأمهات المثاليات اللائي تم تكريمهن، وعقب ذلك هنأ محافظ قنا، الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا في كلمته أنّ الاحتفالية صارت تقليدا سنويا نحرص عليه، ويعكس شعورنا الحقيقي كمحافظة ومجتمع تجاه المرأة، من منطلق تقديرنا وامتنانا لها، في جميع الأدوار على مسرح الحياة.

احترام المرأة المصرية

وأضاف الداودي أنّ احترام المرأة المصرية وتقدير دورها، جاء منذ الحضارة القديمة إلى درجة التقديس، فكانت رمز الحكمة والعدل والقوة في صورة امرأة، وبهذا تكون المرأة المصرية سبقت نساء العالم في تعظيم مكانتها داخل المجتمع، مشيرا إلى اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن، قائلًا إنّ الأم هي من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع.

وأكد محافظ قنا أنّ المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في عصر الجمهورية الجديدة، حيث حرصت القيادة السياسية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، وهو ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحقيق المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص.

شهادات تقدير للأمهات المثاليات

وفي ختام الاحتفالية، كرّم محافظ قنا الأمهات المثاليات بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية، حيث حصلت إقبال فايز لبيب على لقب الأم المثالية الأولى، وعبلة شرقاوي حفني على لقب الأم المثالية الثانية، وصفية عطا الكريم حسين على لقب الأم المثالية الثالثة، وشادية حسين راشد أم لديها مشروع تمكين اقتصادي، وسميحة أحمد محمد الأم المثالية البديلة، ورضا صابر مغربي الأم المثالية لذوي الاحتياجات الخاصة، وسميرة عياد عبدالشهيد، الأم المثالية الأولى على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي، وهدى محمد محمد حامد الأم المثالية الثانية على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي، وأمل ماهر شاكر الأم المثالية الثالثة على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي.