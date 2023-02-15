آخر موعد للإبلاغ عن قراءة عداد المياه لاستهلاك فبراير 2023 اليوم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ اليوم الأربعاء آخر موعد للإبلاغ عن قراءة العداد عن قيمة استهلاك المياه عن فبراير الحالي، إلكترونيا، بشركات المياه التابعة لها بالمحافظات، ليحصل المشترك على فاتورة بقيمة استهلاكه الحقيقي، بعيدا عن التقديرات غير الدقيقة.

خدمة الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه للتيسير على المواطنين

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر المنشور عن خدمة الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه للتيسير على المواطنين.

تطبيق قراءتي

وذكرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ التطبيق يعتمد على توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء، لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، ويتيح تسجيل أكثر من عداد للعميل، إضافة إلى الاستعلام عن آخر قراءة أدخلها العميل، ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري «جوجل» و«أبل».

الموقع الإلكتروني للشركة القابضة

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّه يمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر فبراير 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة من خلال الرابط https://www.hcww.com.eg.

الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّه يمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر فبراير 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية الخط الساخن وسيارات خدمة العملاء المتنقلة، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة القابضة للمياه 125، أو الإبلاغ عن قراءة عداد المياه عبر سيارات خدمة العملاء المتنقلة، أو مراكز خدمة العملاء بالشركات التابع لها المستهلك، ويمكن للمشترك الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه لاستهلاك شهر فبراير 2023 إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها على ماكينة الـ«pos» أثناء تحصيل الفاتورة.